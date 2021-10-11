Электронная ярмарка вакансий с участием столичных предприятий пройдет 14 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий с участием столичных предприятий состоится 14 октября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.
Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих предприятиях: ГП "ЖЭУ №6 Первомайского района Минска", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", Управление механизации строительного КУП "Минскметрострой", РУП "Белмедпрепараты" и др. Всего обещают более 500 рабочих мест.
У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/-0-