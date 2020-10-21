Электронная ярмарка вакансий в Могилеве переносится

21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве переносят электронную ярмарку вакансий, которая была запланирована сегодня, сообщили БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома.

По техническим причинам мероприятие переносится на 27 октября.

27 октября ярмарка пройдет с 10.00 до 12.00 на электронной площадке e-vacancy.by. У соискателей будет возможность онлайн представить нанимателям свое резюме, пообщаться с представителями организаций и предприятий города и задать вопросы.-0-