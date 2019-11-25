Электронная ярмарка вакансий впервые пройдет в Гомеле

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рабочие места гомельчанам 26 ноября впервые предложат на электронной ярмарке вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Мероприятие будет организовано на единой информационной площадке e-vacancy.by. Ознакомиться с перечнем вакансий сможет каждый человек, находясь в удобном для него месте. Для участия в ярмарке необходим только гаджет с выходом в интернет. "Несмотря на новый опыт, любой соискатель быстро разберется в системе и получит ответы на интересующие его вопросы", - заверили в управлении. Навигация информационного ресурса удобна и понятна.

Новый формат позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой диалог нанимателя с соискателем. Потенциальные работники смогут получить электронную консультацию, уточнить информацию об условиях труда, размере заработной платы, оставить резюме. "В режиме реального времени соискатель и представитель кадровой службы предприятия смогут удаленно пообщаться в переписке на информационной площадке", - отметили организаторы.

На ярмарку приглашены несколько предприятий, включая КУП "Горэлектротранспорт", Гомельскую областную детскую клиническую больницу и областной клинический кожно-венерологический диспансер. Наниматели готовы предложить более 70 вакансий.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 11.00.-0-