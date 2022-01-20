20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная мини-ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 25 января. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

Мини-ярмарка пройдет с 10.00 до 11.00 на сайте e-vacancy.by. "В мероприятии примут участие организации Могилева. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости", - отметили в управлении.

Электронная площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями областного центра, где каждый из соискателей сможет предоставить свое резюме и задать уточняющие вопросы, касающиеся имеющихся вакансий.-0-