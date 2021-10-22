Электронную ярмарку вакансий проведут 26 октября для филиала "Брестские ковры"

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Электронную ярмарку вакансий проведут 26 октября для брестского филиала ОАО "Витебские ковры", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела трудоустройства управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома Диана Гриневич.

С предложениями "Брестских ковров" и условиями труда соискатели смогут ознакомиться с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 на сайте e-vacancy.by. Предприятие приглашает на работу ткачей, укладчиков-упаковщиков, транспортировщиков, инженеров-программистов. В частности, по профессии "ткач" брестчане готовы трудоустроить кандидатов без специального образования с последующим обучением на производстве. Во время ярмарки вакансий можно будет получить консультацию кадровой службы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

"Такой формат общения работодателей с соискателями сейчас наиболее безопасен в связи с эпидемиологической ситуацией. Желающие трудоустроиться могут связаться с представителями предприятия на протяжении всего дня, потому что есть потребность в кадрах", - пояснила Диана Гриневич.

В Бресте многие промышленные предприятия нуждаются в рабочих руках. Например, "Санта Бремор" заинтересована в большом числе обработчиков рыбы. В городе также востребованы продавцы-контролеры, кассиры, водители, повара, строители, инженеры.

Всего на предприятиях и в организациях города насчитывается 2355 вакансий. За содействием в трудоустройстве с начала года обратились 4449 брестчан, из них 2024 были зарегистрированы безработными. Специалисты службы занятости помогли найти новую работу 3302 соискателям, в том числе 1452 безработным. Субсидии на открытие своего дела получили 30 человек.-0-