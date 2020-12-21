Электронную ярмарку вакансий проведут в Дрогичинском районе 22 декабря

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе 22 декабря проведут электронную ярмарку вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

В ярмарке намерены принять участие восемь предприятий. В частности, работников ищут Дрогичинская центральная районная больница, автопарк №15, Дрогичинское райпо, местная ПМК-8, областной аграрно-производственный профессиональный лицей, РУПП "Экзон-Глюкоза". Также присоединятся иногородние организации - ПМК-12 и ОАО "Минскремстрой".

Ознакомиться с предлагаемыми 295 вакансиями можно будет с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by. В это время специалисты кадровой службы онлайн ответят на вопросы соискателей, расскажут об условиях труда, предложат пройти собеседование в чате.

В Дрогичинском районе насчитывается 126 вакансий. В январе-ноябре за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратился 551 человек, в том числе 387 были зарегистрированы как безработные. Специалисты помогли найти новую работу 411 жителям района, в том числе 262 безработным.

Всего на предприятиях и в организациях Брестской области заявлено 8,4 тыс. вакансий. Из них 63,5% - по рабочим профессиям.-0-