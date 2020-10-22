Электронную ярмарку вакансий проведут в Иваново

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для предприятий Ивановского района (Брестская область) сегодня проведут электронную ярмарку вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором занятости населения райисполкома Елена Голяк.

В ярмарке примут участие более 10 предприятий - сельскохозяйственные, строительные и другие организации. Ознакомиться с предлагаемыми вакансиями можно будет с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by. Специалисты кадровой службы онлайн ответят на вопросы соискателей, расскажут об условиях труда, предложат пройти собеседование в чате.

"Электронные ярмарки вакансий удобны и нанимателям, и соискателям, позволяют сэкономить время. Особенно актуален такой формат во время пандемии, ведь общение проходит в онлайн-режиме. Рассматриваем возможность проводить электронные ярмарки вакансий ежемесячно", - отметила Елена Голяк. Она добавила, что в этом году уже будет третья ярмарка вакансий. До конца 2020-го служба занятости планирует организовать еще две.

В Ивановском районе насчитывается более 200 вакансий. Наиболее востребованы на рынке труда специалисты зооветеринарного профиля, трактористы, водители, кочегары, продавцы, медицинские работники, строители, работники культуры. За содействием в трудоустройстве в январе - сентябре обратились 453 жителя района, из них 239 были зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты службы занятости помогли найти новую работу 367 гражданам, в том числе 167 безработным.-0-