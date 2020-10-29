Электронную ярмарку вакансий проведут в Лунинце 30 октября

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для предприятий и организаций Лунинецкого района 30 октября проведут электронную ярмарку вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Чередниченко.

Принять участие в мероприятии получили приглашения районная больница, учреждения образования, Лунинецкое райпо, автобусный парк, ОДО "РУОстрой" и частное предприятие "БелСИТ плюс". Изучить предложенные вакансии можно будет с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by. Не выходя из дома соискатели смогут пообщаться со специалистами кадровой службы, задать вопросы и в чате пройти собеседование.

В Лунинецком районе насчитывается почти 400 вакансий. "Большинство из них требуют наличия квалификации. Например, наиболее востребованы в районе медицинские работники, на сельхозпредприятиях - ветеринары, зоотехники и агрономы. Вакансии же, которые не требуют квалификации, как правило, заполняются очень быстро", - отметила Елена Чередниченко.

За содействием в трудоустройстве с начала года обратились 872 жителя Лунинецкого района, из них 526 получили статус безработного. Специалисты службы занятости помогли найти новую работу 714 обратившимся, в том числе 384 безработным. Еще 11 человек воспользовались финансовой поддержкой государства и начали свое дело. "Люди обращаются за субсидиями, открывают ИП. Многие выбирают торговлю. Упростилась система получения субсидий для ремесленников, стали больше обращаться за поддержкой в этой сфере", - сказала замначальника управления по труду.-0-