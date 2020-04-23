Электронные ярмарки вакансий будут проводить во всех районах Гродненской области

23 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области планируют расширить практику проведения электронных ярмарок вакансий. Во втором полугодии к такому формату работы присоединятся все районы области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Сейчас ярмарки вакансий проходят только в электронном формате. Это позволяет обеспечить в онлайн-режиме прямой диалог между нанимателем и соискателем.

"Активно присоединяются к такому формату и районы. Недавно электронная ярмарка вакансий прошла в Слониме, 23 апреля - в Лидском районе. В мае запланировано проведение ярмарок в Гродно и Гродненском районе, в июне - в Волковысском и Сморгонском районах. Активно продолжается информационная работа о преимуществах такого формата прежде всего с нанимателями", - отметили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома. Все районы области будут привлечены к проведению электронных ярмарок вакансий в III-IV кварталах этого года.

За консультацией и информацией можно обратиться и напрямую в центр занятости. Они работают в обычном режиме, соблюдают все необходимые правила по социальному дистанцированию, проводят дезинфекцию.

Ситуация на рынке труда в Гродненской области остается стабильной. На 1 апреля 2020 года было зарегистрировано около 1,4 тыс. безработных (уровень безработицы - 0,3%). Для них было доступно 12 тыс. вакансий, около 58% из которых составляли рабочие специальности. Среди наиболее востребованных профессий - водители, трактористы, сварщики, повара, продавцы, инженеры, медсестры и врачи.

"Ситуацию отслеживаем ежедневно, серьезных изменений нет. Некоторые предприятия в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой временно приостановили прием работников, поэтому список доступных вакансий постоянно актуализируется", - рассказали в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В I квартале 2020 года активно использовались и возможности переподготовки. На профессиональное обучение было направлено более 140 безработных. Сейчас группы временно не формируются. Но продолжается индивидуальная работа с теми, кто, например, хочет открыть свое дело. С начала года субсидии на эти цели получили 62 безработных.-0-