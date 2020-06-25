Электронные ярмарки вакансий для жителей Червенского и Слуцкого районов пройдут 29 июня

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий для соискателей из Червенского и Слуцкого районов пройдут 29 июня, сообщает БЕЛТА.
Оба мероприятия состоятся с 10.00 до 12.00 на сайте www.e-vacancy.by.
Жителям Червенского района предложат свободные рабочие места в Червенском районном центре гигиены и эпидемиологии и Червенском районном центре по обеспечению деятельности бюджетных организаций.
Соискателям из Слуцкого района представят вакансии в ДУП "СПМК-98" и "ПМК - 226" УП "Минскоблсельстрой", Слуцком государственном медицинском колледже.
Участники мероприятий смогут задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.-0-