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17 августа 2020, 21:07

Электронные ярмарки вакансий для жителей Минска, Вилейки и Мяделя пройдут 20 августа

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий для жителей Минска, Вилейки и Мяделя состоятся 20 августа на сайте http://e-vacancy.by, сообщает БЕЛТА.

Все мероприятия пройдут с 10.00 до 12.00.

Минчане смогут узнать о свободных рабочих местах на шести предприятиях: ОАО "Керамин", ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ГП "Минсктранс" (четыре филиала), РУП "Белмедпрепараты". Будет представлено более 500 вакансий.

Жителям Мядельского района предложат 20 вакансий - все в Республиканском детском центре медицинской реабилитации.

Соискателям из Вилейского района предложат свободные места в Вилейской ЦРБ и ОАО "Вилейский комбикормовый завод". Будет представлено 22 вакансии.

Участники ярмарок смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятий доступ к вакансиям сохранится. Все актуальные предложения будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.-0-

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