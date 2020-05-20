Электронные ярмарки вакансий для жителей Столбцовского и Любанского районов пройдут 28 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий для жителей Столбцовского и Любанского районов запланированы на 28 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную службу занятости.

Оба мероприятия пройдут на информационной площадке http://e-vacancy.by с 10.00 до 12.00.

Соискателям из Столбцов и района представят свободные рабочие места на местном филиале ОАО "УКХ "Минский моторный завод", ОАО "Новосверженский лесозавод", ОАО "Каганец".

Жители Любани и района смогут узнать о вакансиях на ОАО "Рыбокомбинат "Любань", ГЛХУ "Любанский лесхоз", ОАО "Любанский райагросервис", филиал №6 "Любанский комбинат строительных материалов" ОАО "Белорусский цементный завод".

Во время электронной ярмарки люди смогут задать нанимателям интересующие их вопросы, получить консультацию или даже приглашение на собеседование в режиме реального времени. Таким образом можно сократить период поиска работы.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится: все актуальные предложения будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.-0-