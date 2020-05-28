Электронные ярмарки вакансий пройдут для жителей Несвижского, Столбцовского и Любанского районов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий для жителей Несвижского, Столбцовского и Любанского районов запланированы на сегодня, начало в 10.00, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную службу занятости.

Безработным жителям Несвижа и района предложат вакансии в ОАО "Несвижский райагросервис", Несвижской ЦРБ, Несвижском районном центре социального обслуживания населения, ОАО "Лань-Несвиж". Ярмарка продлится до 13.00.

Соискателям из Столбцов и района представят свободные рабочие места в местном филиале ОАО "УКХ "Минский моторный завод", ОАО "Новосверженский лесозавод", ОАО "Каганец". Жители Любани и района смогут узнать о вакансиях в ОАО "Рыбокомбинат "Любань", ГЛХУ "Любанский лесхоз", ОАО "Любанский райагросервис", филиале №6 "Любанский комбинат строительных материалов" ОАО "Белорусский цементный завод". Эти два мероприятия завершатся в 12.00.

Во время электронных ярмарок люди смогут задать нанимателям интересующие их вопросы, получить консультацию или даже приглашение на собеседование в режиме реального времени. Таким образом можно сократить период поиска работы.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится: все актуальные предложения будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.-0-