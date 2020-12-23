Электронные ярмарки вакансий пройдут в двух городах и стольких же районах Витебской области

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий до конца года состоятся в двух городах и стольких же районах Витебской области. Мероприятия пройдут на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Витебске ярмарку организуют сегодня. Более 90 вакансий предложат предприятия города, среди них УП "ВитМа", "Галант", филиал "Автобусный парк №1 г.Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс", Витебский областной клинический онкологический диспансер и ФК "Витебск".

В банке данных службы занятости областного центра сейчас около 1,5 тыс. вакансий. Самым большим спросом работодателей в этом году пользовались швеи, водители, медсестры, продавцы, контролеры-кассиры, сборщики обуви, слесари по ремонту автомобилей. Всего с участием представителей предприятий Витебска в 2020 году проведено 14 ярмарок вакансий, в том числе девять электронных.

В Полоцком районе и Новополоцке ярмарки пройдут 28 декабря, в Толочинском районе - 29 декабря. В этих регионах Витебской области, кроме местных организаций, специалистов готово трудоустроить ОАО "Минскремстрой". У предприятия более 250 вакантных мест.-0-