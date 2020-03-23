Электронные ярмарки вакансий пройдут в Минске 25-26 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты проведет 25 и 26 марта электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в городской службе занятости.

В режиме реального времени с 10.00 до 12.00 соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.

Всего будет предложено более 2 тыс. вакансий. Благодаря тому, что ярмарка организована в форме электронной услуги на сайте http://e-vacancy.by, размещенные предложения нанимателей доступны не только минчанам, но и всем жителям республики.

В мероприятии примут участие 19 организаций столицы, среди которых ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга, ОАО "Керамин", ОАО "Камволь", ЗАО "АТЛАНТ", РУП "Белмедпрепараты", пять филиалов ГП "Минсктранс", УП "Минскводоканал" и др.

По окончании мероприятия все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.-0-