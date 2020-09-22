Электронные ярмарки вакансий пройдут в Минской области 24-29 сентября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий проведут для жителей Минской области с 24 по 29 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

По информации Государственной службы занятости, 24 сентября для граждан, ищущих работу, будет проведена электронная ярмарка вакансий в Борисовском районе. С 11.00 до 13.00 организуют онлайн-консультирование с участием отдельных организаций.

25 сентября с 10.00 до 12.00 соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями в Жодино, Копыльском и Воложинском районах.

В Стародорожском районе 28 сентября с 10.00 до 12.00 проведут онлайн-консультирование с участием некоторых организаций. Также 28 сентября с 10.00 до 12.00 в Слуцке соискатели смогут ознакомиться с вакансиями ДУП "СПМК №98" УП "Минскоблсельстрой" и ДУП "ПМК №226" УП "Минскоблсельстрой".

В Молодечненском районе вакансии предложат 29 сентября с 10.00 до 12.00 ГКУП "Молодечноводоканал", ООО "Белхол" и СЗАО "Электромеханический завод".

Мероприятия по поиску работы будут организованы на едином ресурсе www.e-vacancy.by, где любой желающий сможет задать нанимателям вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме онлайн.-0-