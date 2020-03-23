Электронные ярмарки вакансий пройдут в Минской области 25-30 марта

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области электронные ярмарки вакансий пройдут 25-30 марта, сообщили в Миноблисполкоме.
Так, 25 марта об актуальных предложениях смогут узнать жители Слуцкого района. Им представят вакантные места на ПМК №226 и СПМК №98 УП "Минскоблсельстрой", филиале ОАО "Волатавто".
Для соискателей из Борисовского и Крупского районов ярмарка пройдет 26 марта. Борисовчанам предложат работу ОАО "Борисовдрев", ОАО "Борисовжилстрой" и Борисовский завод пластмассовых изделий. Жители Крупского района смогут познакомиться с вакансиями КУП "Жилтеплострой" и Крупского лесхоза.
На 27 марта запланирована ярмарка в Березинском районе. Свои предложения озвучат представители местного лесхоза и ЦРБ.
30 марта о вакансиях расскажут предприятия Воложинского, Молодечненского и Червенского районов. Их представят соответственно средняя школа №1 Воложина и Воложинская ЦРБ; ОАО "Белхудожкерамика", Молодечненский станкостроительный завод, филиал "Молодечножелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер"; Червенское ЖКХ и Червенский психоневрологический дом-интернат.
Мероприятия будут организованы на едином ресурсе www.e-vacancy.by. Граждане смогут задать нанимателям интересующие вопросы, направить резюме по выбранной вакансии, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.
Информация о вакансиях в разрезе областей, районов, предприятий и специальностей с указанием заработной платы размещена на информационном портале государственной службы занятости Министерства труда и социальной защиты www.gsz.gov.by.-0-