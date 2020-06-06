Электронные ярмарки вакансий пройдут в Молодечно и Старых Дорогах 24 и 25 июня

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий для жителей Молодечненского и Стародорожского районов состоятся 24 и 25 июня соответственно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственную службу занятости.
Оба мероприятия продлятся с 10.00 до 12.00 и пройдут на сайте http://www.e-vacancy.by/.
Соискателям из Молодечненского района предложат рассмотреть вакантные места в УП "Коммунальник", ОАО "Электромодуль", филиале "Молодечножелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер".
Жителям Стародорожского района озвучат список вакансий на КУП "Стародорожское ЖКХ" и ГУП "Стародорожское ПМС".
Участники ярмарок смогут задать нанимателям интересующие вопросы, получить консультацию и, возможно, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Такая электронная услуга значительно сократит период поиска работы.
По окончании мероприятий все актуальные вакансии будут перенесены в архив Государственной службы занятости.-0-