Электронные ярмарки вакансий пройдут в пяти городах и районах Витебской области

25 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий состоятся в пяти городах и районах Витебской области. Мероприятия пройдут на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Толочинском и Оршанском районах ярмарки организуют сегодня. Свои вакансии предложат предприятие "Коханово-ЖКХ", филиал "АТП №11 г.Толочина" ОАО "Витебскоблавтотранс", Толочинская районная ветеринарная станция, а также ОАО "Завод ПАК", Оршанский льнокомбинат, ОАО "Оршаагропроммаш", ОАО "Техника связи" и ОАО "Оршанский ОМЗ "Металлист". Соискатели получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

В Витебске ярмарки пройдут 26 сентября. В мероприятии намерены принять участие шесть нанимателей областного центра: ОАО "ВЗЭП", ОАО "АТП №4" (Витебск), ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", Витебская городская центральная клиническая больница, ОАО "ДСУ - 45, г.Витебск" и Октябрьский отдел Департамента охраны МВД.

Также ярмарки состоятся в Новополоцке и Полоцком районе - 27 и 30 ноября соответственно. Во всех заявленных городах и районах Витебской области специалистов готово трудоустроить ОАО "Минскремстрой". У предприятия более 250 вакантных мест.-0-