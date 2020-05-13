Электронные ярмарки вакансий пройдут в Вилейском и Мядельском районах 14 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий в Вилейском и Мядельском районах пройдут 14 мая на едином ресурсе www.e-vacancy.by. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственной службе занятости.

Обе ярмарки продлятся с 10.00 до 12.00.

Жителям Мядельского района вакантные места предложит Мядельская ЦРБ: в больницу ищут врачей, медсестер, помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи и фельдшеров.

В Вилейском районе можно трудоустроиться в Вилейскую ЦРБ, Вилейский территориальный центр социального обслуживания населения (требуются сиделки, социальные работники и специалисты по социальной работе).

Во время ярмарки соискатели смогут задать вопросы нанимателю, направить свое резюме по вакансиям.

На 28 мая запланирована электронная ярмарка вакансий в Любанском районе. О возможностях трудоустройства расскажут представители рыбокомбината "Любань", Любанского лесхоза, Любанского райагросервиса, филиала №6 "Любанского комбината строительных материалов" ОАО "Белорусский цементный завод".-0-