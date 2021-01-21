Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебске и Новополоцке

21 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий организуют до конца января в Витебске и Новополоцке. Мероприятия пройдут на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Витебске ярмарку организуют сегодня. Более 280 вакансий предложат предприятия города: УП "ВитМа", ОАО "Вистан" и городская больница скорой медицинской помощи. В Новополоцке мероприятие состоится 27 января. Традиционно, кроме местных организаций, специалистов готово трудоустроить ОАО "Минскремстрой". У предприятия более 250 вакантных мест.
В банке данных службы занятости областного центра сейчас около 1,5 тыс. вакансий, Новополоцка - 660. Постоянным спросом работодателей пользуются швеи, водители, медсестры, продавцы, контролеры-кассиры, сборщики обуви, слесари по ремонту автомобилей.
По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.
Электронная ярмарка вакансий - это форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели работ получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-
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