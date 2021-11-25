Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебской области

25 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий пройдут до конца ноября в 11 районах и городах Витебской области. Мероприятия состоятся на сайте e-vacancy.by, сообщает БЕЛТА.

В Витебске ярмарку организуют сегодня. 26 ноября она состоится в Новополоцке и Миорском районе. В последние два дня месяца электронные ярмарки пройдут в восьми районах: 29 ноября - в Шарковщинском, Чашникском и Бешенковичском, а 30 ноября - в Оршанском, Глубокском, Полоцком, Верхнедвинском и Лиозненском. Более 20 предприятий этих городов и регионов намерены предложить свыше 200 вакансий. Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда. Также можно будет задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Начало ярмарок вакансий в 10.00.

В Витебской области на 1 ноября на учете состояло 1,2 тыс. безработных - почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На начало нынешнего месяца было заявлено более 9 тыс. вакансий. Больше всего свободных рабочих мест на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и рыбного хозяйства.-0-