Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебской области

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий пройдут до конца года в районах Витебской области. Мероприятия состоятся на сайте e-vacancy.by, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Докшицком районе организуют ярмарку для состоящих на профилактическом учете в милиции, а также вышедших из лечебно-трудовых профилакториев. ОАО "Бегомльское", Докшицкая ЦРБ и местное предприятие ЖКХ предложат свои вакансии: инженер по охране труда, медицинская сестра, психолог, санитар, фельдшер, фельдшер-лаборант, водитель автомобиля, каменщик, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, кузнец ручной ковки и другие. Также сегодня пройдет ярмарка в Дубровенском районе.

В Лепельском и Миорском районах онлайн-встреча с нанимателями состоится 22 декабря, на следующий день свои вакансии представят работодатели Верхнедвинского, Полоцкого, Глубокского и Шарковщинского районов. В этих шести регионах, по предварительной информации, работу предложат КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", ОАО "Полоцк-торг", ОАО "ПолоцкСтройМатериалы".

Кроме того, в Верхнедвинском районе организуют еще две ярмарки 24 и 27 декабря. В первый день для людей с ограниченными возможностями, во второй приглашают тех, кто состоит на профилактическом учете в милиции, а также вышел из лечебно-трудовых профилакториев.

Во время электронных ярмарок соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда. Также можно будет задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

На 1 декабря в Витебской области на учете состояли 1,2 тыс. безработных. В январе-ноябре нынешнего года за помощью в поиске работы обратились 19 тыс. жителей. Нанимателями заявлено о наличии 9,1 тыс. свободных рабочих мест. Наиболее востребованы швеи, водители автомобиля, контролеры-кассиры, повара, продавцы, слесари-ремонтники, слесари по ремонту авто, электрогазосварщики. Среди специалистов и служащих постоянным спросом пользуются бухгалтеры, инженеры, медицинские сестры, врачи. В сельской местности нужны трактористы, операторы машинного доения, животноводы, ветврачи и зоотехники.-0-