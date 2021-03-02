Электронные ярмарки вакансий проведут в Бресте, Пинске и Ивановском районе

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Электронную ярмарку вакансий проведут сегодня в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Участие в электронной ярмарке примет ОАО "Брестского пиво". Предприятие заявило о 22 вакансиях. Например, оно ищет операторов линии производства пищевой продукции, наладчиков оборудования, машинистов расфасовочно-упаковочных машин, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования. На сайте e-vacancy.by соискатели смогут ознакомиться с предложениями о работе, режимом и условиями труда, получить консультацию кадровой службы, направить резюме, получить приглашение на собеседование. Онлайн-общение с нанимателями продлится с 10.00 до 12.00.

По данным на 1 марта, в областном центре насчитывается 1628 вакансий. На учете в качестве безработных зарегистрированы 475 человек. С начала года в службу занятости за содействием в поиске новой работы обратились 625 жителей региона, половине из них специалисты уже помогли трудоустроиться. На предприятиях и в организациях Бреста особенно востребованы представители рабочих профессий. Также в городе появилось больше предложений для неквалифицированного труда: уборщиков помещений, грузчиков, кухонных рабочих, санитарок.

В Брестской области в этом месяце пройдут еще две электронные ярмарки вакансий. В Ивановском районе она состоится 18 марта с 10.00 до 12.00. Общение соискателей и нанимателей в онлайн-формате там организуют каждый четверг месяца. На 19 марта намечена ярмарка вакансий в Пинске. Для участия в ней пока заявились ЗАО "ХК "Пинскдрев" и ОАО "Полесье". Узнать о возможности трудоустройства на этих предприятиях можно будет с 11.00 до 12.00.

В целом в Брестской области в нынешнем году планируется провести более 50 электронных ярмарок вакансий.-0-