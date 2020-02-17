17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные посадочные талоны начали действовать в Национальном аэропорту Минск. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

"Теперь пассажир любой авиакомпании, предоставляющей такую возможность, может воспользоваться электронным посадочным талоном. Возможность прохождения досмотра и посадки на борт воздушного судна по такому талону сэкономит время пассажиров, а также улучшит качество и комфорт их пребывания в аэропорту", - говорится в сообщении.

Электронный посадочный талон ничем не отличается от бумажного. В этом документе указываются номер билета, личные данные пассажира, название авиакомпании, двузначный код перевозчика, номер рейса, аэропорты отправления и назначения, дата и время отправления, информация о тарифе и дополнительных услугах.

Для получения электронного талона необходимо наличие интернет-соединения. После самостоятельной онлайн-регистрации на сайте авиакомпании либо через приложение появится ссылка на скачивание талона. Также он будет отправлен на e-mail. Если талон не пришел на электронную почту, необходимо обратиться в службу поддержки сайта, где проводилась покупка, или позвонить на горячую линию авиакомпании.

При прохождении предполетного досмотра достаточно предъявить электронный посадочный талон, и служба авиационной безопасности сделает отметку в электронной базе данных, которая фактически заменяет штамп на бумажном документе. "Убедитесь, что сможете включить экран вашего устройства (смартфон, планшет) и показать посадочный талон на всех этапах предполетных процедур. Если устройство разрядилось и у вас нет возможности предъявить электронный посадочный талон, необходимо распечатать обычный на стойке регистрации", - отметили в аэропорту.

Для тех, кто не доверяет электронным девайсам, сохраняется возможность использования посадочного талона в бумажном виде. Таким образом, в Национальном аэропорту Минск пассажиры могут использовать несколько вариантов посадочных талонов с читаемым штрих-кодом: электронный посадочный талон в виде 2D-кода на экране мобильного устройства, распечатанный на обычном принтере посадочный талон, скачанный с сайта авиакомпании при онлайн-регистрации, а также посадочный талон на стандартном бланке, оформляемый на стойке регистрации или в киосках саморегистрации.-0-