Электропоезда бизнес-класса начнут регулярно курсировать между Калинковичами и Минском 27 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый рейс по маршруту Калинковичи - Светлогорск - Жлобин - Минск 27 декабря в 18.22 отправится поезд региональных линий бизнес-класса №874/873. Он прибудет в столицу в 21.44, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В этот же день из Минска в 20.48 по маршруту Минск - Калинковичи отправится поезд региональных линий бизнес-класса №876/875, который прибудет в Калинковичи в 00.28.

Далее с 28 декабря в сообщении Калинковичи - Минск - Калинковичи ежедневно будут курсировать поезда региональных линий бизнес-класса (ЭПР) №876/875 и №874/873.

Поезд №876/875 будет отправляться со станции Калинковичи в 6.02 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 9.34. В обратном направлении поезд отправится в 20.48 и прибудет в Калинковичи в 0.28.

Поезд №874/873 будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 14.00 и прибывать на станцию Калинковичи в 17.26. В обратном направлении поезд отправится в 18.22 и прибудет в столицу в 21.44.

Данные поезда будут делать остановки на станциях Светлогорск-на-Березине, Жлобин, Красный Берег, Бобруйск, Осиповичи-1, Пуховичи.

Продажа билетов на поезда региональных линий бизнес-класса №874/873 Калинковичи - Минск - Калинковичи и №876/875 Минск - Калинковичи - Минск уже открыта. Проездные документы можно оформить в едином разделе "Услуги пассажирам" на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги (pass.rw.by), в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также в железнодорожных кассах.

"Открытие регулярного движения пассажирских поездов региональных линий бизнес-класса по маршруту Калинковичи - Минск на электровозной тяге стало возможным благодаря завершению электрификации участка Калинковичи - Светлогорск-на-Березине по инвестпроекту по электрификации участка Жлобин - Калинковичи - Барбаров", - отметили в пресс-центре.

Также с 27 декабря в сообщении Калинковичи - Жлобин - Калинковичи предусмотрено курсирование поездов региональных линий экономкласса на электротяге. В первый рейс поезд региональных линий экономкласса №6429 отправится из Жлобина в 21.26 и прибудет в Калинковичи в 23.23. Ежесуточно между районными центрами будут курсировать пять пар поездов.-0-