14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение обесточенных из-за непогоды населенных пунктов Гомельского района восстановлено, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Как сообщалось, вечером 13 августа по территории области прошел грозовой фронт, сопровождавшийся сильными дождями и порывами ветра. В результате в Гомельском районе были повалены деревья, в том числе на линии электропередачи. Обесточенными оказались 39 населенных пунктов Гомельского района - преимущественно в Терюхском, Марковичском, Черетянском сельсоветах. По состоянию на сегодняшнее утро, электроэнергии не было в 16 населенных пунктах. Также из-за непогоды были обесточены 17 молочно-товарных ферм, 10 канализационно-насосных станций, 269 трансформаторных подстанций и другие объекты.

Над восстановлением электроснабжения населенных пунктов Гомельского района в круглосуточном режиме работали аварийные бригады. Функционирование молочно-товарных ферм обеспечивали генераторы подразделений МЧС, ЖКХ, РЭС.

По состоянию на 16.52, электроснабжение потребителей восстановлено, отметили в областном управлении МЧС.-0-