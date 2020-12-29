Электроснабжение в четырех районах Витебской области восстанавливается - "Белэнерго"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в Оршанском, Дубровенском, Сенненском и Толочинском районах восстанавливается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

"В настоящее время отключения электроэнергии по Витебской области фактически локализованы в пределах одного филиала - "Оршанские электрические сети". Над восстановлением электроснабжения в Оршанском, Дубровенском, Сенненском и Толочинском районах сейчас трудится 105 человек персонала, задействовано 39 единиц техники", - рассказали в "Белэнерго".

Энергетики просят соблюдать осторожность, не приближаться ближе 8 м к оборванным проводам линий электропередачи и немедленно сообщать о данных фактах в территориальные подразделения электрических сетей РУП-облэнерго или по телефону 144.-0-