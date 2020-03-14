14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в пострадавших от сильного ветра населенных пунктах Брестской области восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале ГПО "Белэнерго".

В результате сильных порывов ветра сегодня в 9.14 произошло отключение в распределительных сетях "Пинских электрических сетей". В населенных пунктах Почепово, Лосичи, Федоры временно было нарушено электроснабжение.

"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды энергетики работают в усиленном режиме и готовы к оперативной ликвидации последствий возможных технологических нарушений", - отметили в "Белэнерго".-0-