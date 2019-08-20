Электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов Минской области

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 19 августа по территории Минской области прошел грозовой фронт, который привел к перебоям в электроснабжении некоторых населенных пунктов региона. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

"Всю ночь энергетики вели восстановительные работы, было задействовано 25 работников и 12 единиц техники. К утру 20 августа в большинстве пострадавших населенных пунктов электроснабжение восстановлено", - сообщают на предприятии.

Продолжаются работы в 10 населенных пунктах Минской области.-0-