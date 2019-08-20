Электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов Минской области

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечером 19 августа по территории Минской области прошел грозовой фронт, который привел к перебоям в электроснабжении некоторых населенных пунктов региона. Об этом сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
"Всю ночь энергетики вели восстановительные работы, было задействовано 25 работников и 12 единиц техники. К утру 20 августа в большинстве пострадавших населенных пунктов электроснабжение восстановлено", - сообщают на предприятии.
Продолжаются работы в 10 населенных пунктах Минской области.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2759 BYN
|2.279 BYN
|2.283 BYN
|USD
|2.0524 BYN
|2.057 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0842 BYN
|3.07 BYN
|3.089 BYN