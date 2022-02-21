21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Гродненского региона, об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА специалисты по связям с общественностью РУП "Гродноэнерго".

Оперативно-выездные бригады РУП "Гродноэнерго" в выходные выполняли работы по восстановлению нормального электроснабжения потребителей. На данный момент подача электричества восстановлена, все последствия сильного ветра на линиях электропередачи устранены, напряжение есть у всех потребителей, в том числе социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства.

Шквалистые порывы, которые наблюдались в регионе, усилили ветровую нагрузку на линии электропередачи, также фиксировались падения деревьев в разных районах области. Основную часть повреждений в электросетевом комплексе аварийным бригадам удалось оперативно ликвидировать. Преимущественно стихия затронула Гродно, а также Гродненский, Щучинский, Лидский, Слонимский, Ивьевский, Ошмянский и Дятловский районы.-0-

Фото Леонида Щеглова