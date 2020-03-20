Элитный генофонд

СПУ "Протасовщина" УП "Гродноооблгаз" – первое сельхозпредприятие в Гродненской области, развивающее технологию эмбриональной трансплантации от высокоудойных коров. Суррогатным коровам-матерям пересажено 70 эмбрионов. Цель – в ближайшие 5 лет кардинально улучшить качество и продуктивность стада.

ЭКО-животноводство

В хозяйстве завершается реконструкция значимого объекта – фермы по воспроизводству КРС "Залесна" с цехом раздоя первотелок. Если ранее здесь содержалось всего 500 телок, то после сдачи объекта стадо вырастет почти в 2,5 раза – до 1300 голов. Реализация проекта обойдется хозяйству в 9,1 млн рублей. Надо сказать, инвестор – УП "Гроднооблгаз" – активно поддерживает предприятие: финансирует строительство и модернизацию ферм, закупает современную технику.

– Для того, чтобы получить высокопродуктивную корову, необходимо правильное содержание. На новой ферме будут находиться животные от рождения, здесь их будут растить с последующим осеменением, растелом, а после еще и раздоем в течение 90 дней, – поясняет директор СПУ "Протасовщина" Виктор Семенович. – Таким образом животноводы смогут определить наиболее продуктивных особей и грамотно распределят их по фермам.

Изучив для начала опыт Германии по пересадке эмбрионов, в щучинском хозяйстве в прошлом году провели первую подобную процедуру.

Cпециалист по трансплантации эмбрионов Анастасия Мазан

Всего пересажено 70 эмбрионов. Есть и первые результаты: из проверенных 46 голов 12 коров – стельные. В дальнейшем работу в этом направлении планируется вести на ферме "Залесна" на более высоком уровне.

– Наше хозяйство имеет паспорт субъекта хозяйствования по трансплантации эмбрионов, и в ближайшее время рассчитываем получить статус племенного предприятия, – отмечает руководитель. – Будут созданы две лаборатории. На молочно-товарной ферме "Каменка" – по получению эмбрионов, на ферме "Залесна" – по их пересадке.

Благодаря использованию элитного семенного материала и внедрению уникальной технологии трансплантации эмбрионов от высокоудойных коров за ближайшие 5 лет в хозяйстве планируют кардинально улучшить генетический потенциал и продуктивность стада. К слову, подобные технологии применяются лишь в нескольких сельхозпредприятиях республики.

Корма во главе угла

Pаведующий фермой Андрей Крахмальчик

Всего на четырех фермах содержится свыше 5000 голов, в том числе 1373 коровы. По итогам 2019 года произведено более 11,8 тыс. тонн молока, удой на корову – 8 697 килограммов. Среднесуточные привесы на выращивании и откорме составили 838 граммов. В хозяйстве уверены: высокие надои и привесы в животноводстве невозможны без качественной кормовой базы.

– Планируя реконструкцию наших ферм и понимая, что поголовье значительно увеличится (+ 1000 голов в 2019 году), мы приступили к строительству комбикормового цеха, который сегодня полностью обеспечивает животноводство концентрированными кормами. Производится 8 видов комбикормов, в том числе для высокоудойных, низкоудойных коров, молодняка, телят на доращивании, КРС на откорме, – поясняет Виктор Анджеевич. – Кроме того, что мы уверены в качестве своего комбикорма, его производство позволяет нам значительно экономить средства. Так, себестоимость комбикорма для высокоудойных коров составляет 348 руб., а КХП предлагают – по 530 руб.

Если же говорить о травянистых кормах, то их хватает с лихвой покрыть необходимую потребность. В 2019 году было заготовлено 49,5 центнера кормовых единиц на условную голову.

– При этом активно работаем над совершенствованием структуры кормовых культур, в первую очередь многолетних трав. За последние три года значительно увеличили посевы фестулолиума, овсяницы тростниковидной, костреца безостого, – продолжает собеседник. – Экспериментируем с новыми сортами: посеяли 150 гектаров травосмеси "Кантри 2303", с которой можно получить до трех продуктивных укосов.

Все же основная часть в кормовой базе отводится именно силосным культурам. Урожайность зеленой массы кукурузы по прошлому году составила 592 ц/га. Для посева были использованы высокопродуктивные гибриды украинской селекции. В результате получили силос с высокой энергетикой – более 10,6 мДж и содержанием крахмала – 29–30%. Впервые в хозяйстве решили применить технологию плющения кукурузы в количестве 330 тонн. Результат показал высокую энергетическую ценность на молодняке и коровах на раздое.

Время сеять

Сейчас для работников СПУ "Протасовщина" УП "Гроднооблгаз" наступила та самая горячая пора, о которой издавна говорят: "Весенний день год кормит". Ведь будущий урожай хозяйства зависит от того, как слаженно пройдет посевная кампания.

Главный агроном Андрей Климович и механизатор Михаил Климович

Но коллектив предприятия привык работать на совесть, поэтому и результаты соответствующие как в животноводстве, так и в растениеводстве.

– В начале марта все трактора предприятия прошли обязательный технический осмотр и были допущены к весенним полевым работам. Но сильно спешить мы не станем. Всего зерновой клин составит 290 гектаров. Площадь небольшая, думаю, справимся за 7 дней. Важно дождаться оптимальных сроков, когда земля прогреется, температура воздуха достигнет +10 градусов, – считает Виктор Семенович. – С начала недели мы уже приступили к закрытию влаги, внесению органики. Подкармливаем травы калийными удобрениями.

Удовлетворительно, по словам директора, чувствуют себя озимые культуры. Местами наблюдаются очаги болезней, но при ранней защите и увеличении процента жидких азотных удобрений потери по части озимых будут небольшие.

– Основные культуры – озимая пшеница, рапс и рожь. Например, рожь в хозяйстве мы не используем, но она как товарная культура имеет высокую рентабельность при минимальных затратах. В прошлом году при урожайности 54 ц/га мы реализовали порядка 500 тонн продовольственной ржи. Для нашего небольшого хозяйства – это отличное подспорье.

В этом году в планах – установка линии по переработке масличных культур и бобов сои. Производительность линии в сутки по жмыху – 4,7 тонны, по маслу – 3 тонны. Приобретение новой линии позволит предприятию не только увеличить производительность рапсового масла, но и реализовывать его на экспорт.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней".

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