Елка с эксклюзивными игрушками и аллея сияющих деревьев появятся в столице к зимним праздникам

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске началась подготовка к зимним праздникам. Город украшают иллюминацией, устанавливают елки и световые композиции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сиять праздничными огнями столица начнет с середины декабря. В основном украшением города к новогодним и рождественским праздникам занимаются КПУП "Минскреклама" и электросетевой район №5 УП "Мингорсвет". Работают сообща, но каждый отвечает за свой фронт работы.

Так, на Октябрьской площади уже установили главную елку. Сейчас монтируют иллюминацию на внешней части каркаса. "На елке будет установлена световая гирлянда и пиксельная сетка, благодаря которой можно создавать красивые цветовые эффекты. Их в программе заложено порядка 80, поэтому елка постоянно будет преображаться", - рассказал старший мастер электросетевого района №5 УП "Мингорсвет" Юрий Сасов.

Когда работы по монтажу световых элементов будут закончены, елку украсят игрушками. "Недавно провели конкурс на лучшее эскизное решение новогодней игрушки. В инициативе приняли участие 107 предприятий города. Некоторые присылали даже по несколько работ, поэтому собрали много идей. Жюри определило фаворитов, сейчас идет подведение итогов в Мингорисполкоме. В ближайшее время получим решение и приступим к изготовлению игрушек, чтобы к середине декабря они уже висели на главной елке", - пояснила начальник отдела дизайна "Минскрекламы" Татьяна Бугоркова.

Также на Октябрьской площади планируют разместить новые световые композиции в виде деревьев, габаритные фотозоны и арочные композиции, которые будут украшены игрушками и еловыми ветвями. "Блестящие световые шары, которые стояли на этом месте в предыдущем году, установят перед спорткомплексом "Чижовка-Арена", - отметил Юрий Сасов. - Новогодняя иллюминация также появится в местах, где раньше ее не устанавливали. Праздничными огнями украсим перекресток проспекта Рокоссовского и улицы Ванеева, преобразим мост на пересечении улиц Маяковского и Денисовской, планируем нарядить улицу Шпилевского".

Кроме этого, сотрудники УП "Мингорсвет" установят в городе еще 15 елок. Самые масштабные и необычные, с новыми цветовыми решениями и украшениями будут располагаться на площади Независимости, а также возле Дворца спорта, Белгосфилармонии и Национальной библиотеки.

Работой по размещению новогодних деревьев в Минске также занимается "Минскреклама". "Устанавливаем и украшаем во всем городе 33 елки. Начинаем с отдаленных участков столицы и постепенно перемещаемся в центр. Многие новогодние деревья уже установлены и наряжены. Также ведем активную работу по оборудованию фотозон. Делаем все возможное, чтобы жители Минска смогли не только получить заряд новогоднего настроения, но и запечатлеть праздничное мгновение в красивом месте", - подчеркнула Татьяна Бугоркова.

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