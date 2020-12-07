Елка в Елке и другие новогодние красавицы - в Гродненской области включают иллюминацию

7 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области начинают зажигать огни на елках и включать праздничную иллюминацию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Сегодня в регионе включают праздничную иллюминацию. Зажигать огни на главных елках городов и поселков будут в торжественной и праздничной атмосфере. Одна из самых ярких - в Зельвенском районе. Сегодня центром гуляний станет не райцентр, а агрогородок с одним из самых новогодних названий - Елка. Он принимает уже ставший традиционным праздник "Елка в Елке".

Гостям предложат поучаствовать в новогодних забавах: метании валенка, боях мешком Деда Мороза, снежном бильярде. В программе также праздничный концерт и веселые игры и конкурсы. Будет работать праздничная торговля, фуд-корт.

Кульминацией же праздника станет театрализованное зажжение огней на главной елке Зельвенщины. Уже от елки в Елке будет дан старт символической эстафете к другими новогодним красавицам района. В выходные дни здесь продолжатся праздничные мероприятия.

Яркие церемонии зажжения огней и праздничной иллюминации пройдут сегодня также в Лиде, Скиделе, других городах области. Состоятся театрализованные представления, костюмированные шествия, гуляния, мастер-классы, необычные конкурсы, флешмобы и фотозоны. Включение иллюминации даст старт и другим праздничным мероприятиям.

В Гродно торжественное зажжение огней запланировано сегодня на 18.00. Главной елкой города и всей области в этом году станет зеленая красавица на площади Советской. Здесь же с 11 декабря начнет работу новогодняя ярмарка. Разместятся фудтраки и фуд-корты, в продаже будут глинтвейн, имбирное печенье, сувениры и другая праздничная продукция. Днем ранее в парке им. Жилибера откроется аллея дизайнерских елок: свыше 40 предприятий и организаций города представят свое виденье одного из символов Нового года.

Ждут встреч с гостями Деды Морозы и другие новогодние персонажи. В праздники в регионе откроется полтора десятка их усадеб и резиденций. Разместятся они как в уже традиционных и полюбившихся усадьбах, так и на новых локациях.

Например, впервые откроется поместье Деда Мороза в самом Гродно. Расположится оно в центре ремесел "Наследие" и начнет работу с 18 декабря. Гостям обещают яркую культурно-развлекательную программу и мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и сувениров.

Одним из брендов Ивьевского района стала усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи. А в Берестовицком районе за две недели до нового года начнет работу резиденция Берест-Зюзи и Госпожи Метелицы.-0-