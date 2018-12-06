"Елка желаний" появилась в Могилеве

6 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня стартует областная благотворительная акция "Чудеса на Рождество", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В универмаге "Центральный в 16.30 начнет работу символическая "Елка желаний", на которой разместят открытки с желаниями детей. Под новогодней красавицей будет стоять ларец "Добрых Сердец", куда любой желающий сможет положить подарок, осуществив мечту ребенка. Собранные сюрпризы передадут в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Костюковичского района, в котором обучаются 48 детей с особенностями развития. А часть подарков отправится в детский дом семейного типа в Славгород, где проживает большая и дружная семья Тихоновых.

Праздничные благотворительные программы акции "Чудеса на Рождество" пройдут во всех районах области. Волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" и тимуровцы БРПО до 29 декабря будут организовывать конкурсы, концерты, адресные поздравления для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах. Кроме того, акция включает сбор спортивного инвентаря, канцелярских товаров, предметов для художественного творчества, настольных игр, игрушек, книг для детских социальных учреждений.

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" является республиканской. Неизменные организаторы проекта - БРСМ и Белорусская республиканская пионерская организация. Символом акции является красная рукавичка, а своеобразной визиткой - "Елка желаний".-