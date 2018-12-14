"Елки желаний" помогут исполнить мечты воспитанников соцучреждений Витебска

14 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ежегодный благотворительный проект "Новогодняя елка желаний" для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в социальных учреждениях, стартует 15 декабря в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Витебской городской организации Белорусского общества Красного Креста Михаил Гусаченко.

На время проведения акции (предновогодние дни) в шести крупных торговых центрах города установят новогодние ели, украшенные фотографиями детей. С обратной стороны карточки ребята написали свои пожелания подарков, которые хотели бы получить на Новый год. Помочь осуществить мечту смогут посетители, приобретя подарки в торговом зале и передав их волонтерам с указанием имени ребенка, для которого они предназначены. Своеобразной благодарностью за неравнодушие станет ответный сувенир. Их уже приготовили дети в ожидании зимних праздников.

Организатором мероприятия является Витебская городская организация БОКК. На ее приглашение оказать помощь откликнулись около ста волонтеров. "Принять участие в акции изъявили учащиеся и студенты, люди зрелого возраста. Они будут раздавать флаеры посетителям магазинов, дарить сувениры тем, кто помог ребятам исполнить желание", - добавил Михаил Гусаченко.

Благодаря "Новогодней елке желаний" в прошлом году подарки получили свыше 500 детей из восьми социальных учреждений Витебска.-0-