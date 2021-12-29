"Елку желаний" проведут для ребят из Гомельского городского социально-педагогического центра

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная новогодняя акция "Елка желаний" пройдет сегодня в резиденции Деда Мороза на площади Ленина, сообщили БЕЛТА в управлении образования Гомельского горисполкома.

На мероприятие пригласили воспитанников детского приюта Гомельского городского социально-педагогического центра. "Новогодние праздники - самое веселое и долгожданное время для детворы. Это и нарядная елка, и уютный семейный праздник, и исполнение сокровенных желаний. К сожалению, не все дети проводят этот праздник в кругу семьи. Более 30 мальчишек и девчонок встретят Новый год в городском социальном приюте. Это дети, которые в силу определенных обстоятельств оказались в тяжелой жизненной ситуации. Приют для них временно заменяет дом", - рассказали организаторы.

Работники Гомельского горисполкома, городских учреждений в рамках новогодней благотворительной республиканской акции "Наши дети" исполнили пожелания ребят.-0-