4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары откроются в Гомеле 22 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Будет организовано около 20 специализированных точек продажи новогодних атрибутов по всему городу - вблизи магазинов, торговых центров. Натуральные и искусственные ели и сосны можно будет приобрести и на рынках "Давыдовский", "Прудковский".

Традиционная постоянно действующая ярмарка "Елочный базар" развернется по ул.Карповича, 28 в районе Гомельского центрального рынка. Она начнет работу уже с 15 декабря. Здесь предложат широкий выбор елочных игрушек, украшений, новогодних сувениров, гирлянд и другой новогодней продукции.

По информации управления торговли и услуг горисполкома, региональные специализированные ярмарки будут работать по 31 декабря.

В ярмарке "Елочный базар" участвуют Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение, фермерские хозяйства, торговые организации и предприниматели.-0-