Елочные базары в Витебской области развернутся 21 декабря

2 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Елочные базары в Витебской области начнут работу с 21 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ПЛХО).

Всего лесхозы северного региона планируют реализовать около 50 тыс. новогодних деревьев. Для удобства населения режим работы будет максимально продлен. В ассортименте торговых точек традиционно будут ели, сосны, а также елочные букеты и ели в кадках. Последние в прошлом году пользовались у населения повышенным спросом, поэтому объем их реализации планируется увеличить почти втрое. В среднем стоимость новогоднего дерева до 1 м составит Br10, 1-2 м - Br12, 2-3 м - Br17, 3-4 м - Br30.

В предновогодний период для работников государственной лесной охраны актуальной становится рейдовая работа, направленная на пресечение незаконных рубок новогодних деревьев. Будет организовано патрулирование лесов вблизи населенных пунктов, дорог и хвойных молодняков. Также будут выставлены посты, в том числе совместные с работниками Госавтоинспекции. У граждан, перевозящих новогодние деревья, будут проверяться документы, подтверждающие их приобретение. Активно в предновогодние дни гослесохрана намерена использовать и "цифровых дозорных" - камеры фото- и видеофиксации. "На территории лесного фонда Витебского ГПЛХО действует свыше сотни камер. С начала года с их помощью выявлено более 60 нарушений. Наиболее результативная работа фотоловушек отмечается в Витебском, Оршанском, Поставском и Полоцком лесхозах", - подчеркнули специалисты.

В объединении напомнили, что самовольная рубка новогоднего дерева грозит наложением штрафа от 5 до 50 базовых величин (одна БВ - Br25,5).

Для предотвращения истощения лесов ежегодно в Витебской области создается почти 4 тыс. га лесных культур, это более 14 млн деревьев. Кроме того, чтобы каждый в канун зимних праздников мог порадовать себя и близких ароматом лесной красавицы, новогодние деревья выращиваются на специальных плантациях.-0-