Елочные базары заработают в Могилеве 21 декабря

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары начнут работать в Могилеве 21 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"В областном центре новогодние деревья будут реализовывать Могилевский, Белыничский, Быховский и Чаусский лесхозы. Всего в области планируют реализовать около 15 тыс. деревьев. Помимо этого, жители области смогут приобрести новогодние букеты и деревья в кадках", - отметили в Могилевском ГПЛХО.

Стоимость новогодних красавиц не изменилась по сравнению с прошлым годом. "Елочка высотой до 1 м обойдется примерно в Br8, дерево 1-2 м - Br10, 2-3 м - Br20. Приобрести живую ель можно будет практически в любой точке города", - отметили специалисты.

С сегодняшнего дня государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим работы. "Чтобы избежать недоразумений, чек о приобретении новогоднего дерева необходимо сохранять до самого дома, - подчеркнули в лесохозяйственном объединении. - Для тех, кто занимается незаконной вырубкой деревьев, предусмотрена административная ответственность, включая возмещение вреда, причиненного природе".-0-