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01 декабря 2020, 08:20

Елочные базары заработают в Могилеве с 23 декабря

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1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары заработают в Могилеве с 23 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.

Торговля праздничными деревьями будет проходить более чем на 20 площадках города. Как отметили в управлении торговли и услуг, сейчас утверждается список мест для реализации деревьев.

Стоимость елей будет зависеть от их размера. "Цена на ель до метра будет от Br7,20. Деревья повыше - дороже", - отметили в горисполкоме.-0-

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