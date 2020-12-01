1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары заработают в Могилеве с 23 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.

Торговля праздничными деревьями будет проходить более чем на 20 площадках города. Как отметили в управлении торговли и услуг, сейчас утверждается список мест для реализации деревьев.

Стоимость елей будет зависеть от их размера. "Цена на ель до метра будет от Br7,20. Деревья повыше - дороже", - отметили в горисполкоме.-0-