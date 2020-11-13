Емельянова: в магазинах и кафе запрещено обслуживать тех, кто без маски

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания не должны обслуживать граждан, которые пренебрегают защитными масками. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

"После введения обязательного масочного режима в городе мы практически сразу оповестили все подчиненные нам объекты, что посетителей надо информировать о необходимости носить маски. Об этом население в магазинах уведомляют через объявления на входе и радиоузлы. Если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты органов дыхания в помещении, его не допускают к обслуживанию и уведомляют о необходимости соблюдать противоэпидемические правила", - рассказала Нина Емельянова.

Мониторинг соблюдения в объектах всех правил против распространения коронавирусной инфекции главное управление торговли и услуг Мингорисполкома проводит регулярно.

Как ранее сообщала главный санитарный врач Минска Светлана Ермак, руководители объектов всех форм собственности обязаны информировать посетителей о мерах профилактики.

По санитарным правилам, которые разработаны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, субъекты хозяйствования должны выполнять комплексные планы, утвержденные исполнительными органами власти. За невыполнение и нарушение санитарных правил предусматривается административная ответственность.

В опубликованном решении Мингорисполкома №3674 от 12 ноября 2020 года изменен комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в Минске. Посетители торговых, социальных, культурных, спортивных и прочих объектов должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски). Кроме этого, в точках общепита должны делать технологический перерыв не менее часа для дезинфекции помещений и оборудования в течение рабочего дня. Также в объектах общественного питания запрещено проводить заказные мероприятия.-0-