26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Гомельской области готовы к весеннему половодью в регионе. Подготовка стартовала еще в начале года, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Оксана Шапорова.

На предприятии разработали и приняли комплексный план основных мероприятий по подготовке энергообъектов к эксплуатации в период весеннего половодья в 2021 году. Параллельно эта работа проводится во всех филиалах. Налажено полное взаимодействие с районными комиссиями по ЧС и подразделениями МЧС.

В эти дни в филиалах проводят инженерные обходы участков ВЛ-10-330 кВ на переходах через реки и участков, расположенных в поймах рек. Специалисты обследуют энергообъекты, расположенные в местах подтопления. Также проверяют режимные схемы электроснабжения населенных пунктов в подверженных подтоплению районах. При необходимости будет обеспечено электроснабжение потребителей по резервным линиям электропередачи. "Обследуют и гидротехнические сооружения, находящиеся в хозяйственном ведении и оперативном управлении филиалов "Светлогорская ТЭЦ", "Гомельские тепловые сети", "Жлобинские электрические сети". Серьезное внимание уделено подготовке машин высокой проходимости и специальной техники и механизмов, а также созданию необходимого аварийного запаса материалов для аварийно-восстановительных работ. На контроле и состояние передвижных автономных источников электроснабжения. Готовы к работе плавсредства, подвесные моторы, спасательные жилеты и другое имущество, необходимое для обеспечения работ персонала в условиях паводка", - рассказала Оксана Шапорова.

В распоряжении РУП "Гомельэнерго" 195 единиц техники повышенной проходимости, 26 автономных передвижных источников питания, 59 механизмов для откачки воды. Также имеются плавсредства и другая техника для передвижения в условиях весеннего половодья. Так, в филиале "Речицкие электрические сети" есть катер ПТ-017, а в Мозырских электрических сетях - специальный тягач "МТБДУ". В резерве - 9 гусеничных болотоходов ГАЗ-34039, 14 дюралюминиевых и 7 резиновых лодок, 11 подвесных моторов.

Сейчас для проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ в условиях паводка готовы 166 ремонтных бригад. Персонал дополнительно обеспечен спасательными жилетами, резиновыми и рыбацкими сапогами, влагозащитными плащами и др.

Проводится постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой в регионе, оперативно обновляется информация о состоянии объектов энергетики в подтапливаемых регионах, особое внимание уделяется ТП (КТП) и линиям электропередачи. "В ближайшее время пройдут дополнительные инструктажи по безопасному проведению работ в условиях паводка. При необходимости - и дополнительные тренировки по умению использования плавательных и других средств при организации работ по восстановлению энергообъектов", - подчеркнули на предприятии.-0-