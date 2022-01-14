Энергетики Гомельской области мобилизовались для восстановления электроснабжения

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Гомельской области мобилизовали усилия для оперативного восстановления электроснабжения, нарушенного из-за шквалистого ветра на юго-востоке страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Виктория Агеева.

Как уточнили на предприятии, с учетом прогнозов оперативный персонал был переведен в режим повышенной готовности заранее.

В настоящий момент из-за сильного шквалистого ветра регистрируются повреждения объектов энергосистемы. Наиболее пострадали из-за непогоды Гомельский, Петриковский и Калинковичский районы.

На предприятии введен особый режим работы. Специалисты оперативно выезжают на ликвидацию последствий непогоды и восстановление энергообеспечения.

На 19.30 было задействовано 103 бригады в составе более 340 человек, а также 89 единиц техники. "Специалисты проводят оперативное переключение, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения. Задействованы также дизель-генераторные установки", - рассказали в РУП "Гомельэнерго".

Работы продолжатся и в ночное время, подчеркнула Виктория Агеева.-0-