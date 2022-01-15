Энергетики Гродненской области помогут могилевским коллегам восстановить электроснабжение

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Гродненской области продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, нарушенное из-за сильного шквалистого ветра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основную часть повреждений в электросетевом комплексе аварийным бригадам удалось оперативно ликвидировать до окончания прошедших суток. Оперативно-выездные бригады работали также в ночное время. На утро большинство дефектов на линиях электропередачи было устранено, напряжение имеется у всех потребителей социальной сферы, промышленности и сельскохозяйственных объектов. Работа персонала РУП "Гродноэнерго" продолжилась с раннего утра, создан оперативный штаб.

По запросу РУП "Могилевэнерго" принято оперативное решение о направлении трех аварийно-восстановительных бригад и специальной автотехники в Могилев для оказания помощи в восстановлении электроснабжения населенных пунктов. Сегодня утром персонал Лидского, Кореличского и Волковысского РЭС подготовил автотранспорт, инструмент и спецприспособления и выдвинулся для оказания помощи могилевским коллегам.-0-