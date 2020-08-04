Энергетики Минска и области переведены на усиленный режим на период работы избирательных участков

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Минска и столичного региона переведены на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение избирательных участков в своей зоне ответственности, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".
Филиалы предприятия заблаговременно провели мероприятия, чтобы обеспечивать надежное энергоснабжение 687 избирательных участков города и 992 избирательных участка Минской области. Состоялись обходы трасс кабельных и воздушных линий 0,4-10 кВ, по которым электричество поступает на участки. Осмотрено оборудование трансформаторных подстанций, которые питают участки. Обеспечен повышенный контроль энергоснабжения избирательных участков и объектов телерадиовещания.
В период выборов также будут запрещены все переключения, кроме аварийных, в сети 0,4-10 кВ, участвующей в схеме электроснабжения избирательных участков.
Кроме того, для своевременного реагирования организовано дежурство оптимального количества оперативно-выездных бригад.-0-