Энергетики оперативно устраняют технологические нарушения, вызванные разгулом стихии в Гродненской области

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области энергетики оперативно устраняют технологические нарушения, вызванные разгулом стихии. Об этом сообщается в Telegram-канале ГПО "Белэнерго".

"Сегодня на западе страны из-за сильного ветра и мокрого снега объявлен оранжевый уровень опасности. Энергетики Гродненщины в непростых погодных условиях устраняют технологические нарушения, вызванные разгулом стихии. Временные отключения особенно сильно сказались на Гродненском, Волковысском и Слонимском районах. По состоянию на 10.00 электроснабжение восстановлено в 22 населенных пунктах", - рассказали в "Белэнерго".

РУП "Гродноэнерго" предпринимает все необходимые действия по организации работ по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки. На предприятии создан ситуационный штаб по координации работ по ликвидации аварийных отключений. Для выполнения аварийно-восстановительных работ привлечены 14 бригад и 21 единица техники.-0-