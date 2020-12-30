30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики Витебской и Могилевской областей восстанавливают электроснабжение в 562 населенных пунктах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Белэнерго".

"По состоянию на 15.00 30 декабря энергетики Витебской и Могилевской областей проводят работы по восстановлению электроснабжения в 562 населенных пунктах. В 482 из них проживает менее 50 человек. Работают 143 бригады и 92 единицы техники", - рассказали в "Белэнерго".

С начала суток восстановлено электроснабжение 276 населенных пунктов.-0-