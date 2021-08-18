Энергетики Витебской области восстановили электроснабжение более 500 населенных пунктов

18 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Энергетики Витебской области оперативно восстановили электроснабжение в более 500 населенных пунктах, пострадавших от стихии. Такая информация размещена в Telegram-канале "Витебскэнерго", передает БЕЛТА.





По территории республики 17 августа прошел грозовой фронт. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши домов. Непогода стала причиной отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов Витебской области. Наибольшее количество аварийных ситуаций в электросетевом комплексе было зафиксировано во второй половине дня в Витебском и Городокском районах. Работники энергосистемы незамедлительно приступили к восстановительным работам.

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Большинство технологических нарушений ликвидировалось в оперативном режиме: работала автоматика, потребители переводились на резервные схемы электроснабжения. На аварийно-восстановительных работах трудились 126 человек и 39 единиц спецтехники. Энергетики находились в постоянном взаимодействии с органами местной власти, МЧС, коммунальными службами.Нарушения были вчера оперативно ликвидированы, восстановлено электроснабжение более 500 населенных пунктов, 24 ферм, 16 КЗС. В настоящее время ведутся работы по отдельным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.-0-