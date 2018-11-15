28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 57 населенных пунктах Витебской области после неблагоприятной погоды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

Больше всего непогода затронула потребителей в Лепельском районе. Ночью 18 ремонтных бригад и 20 единиц спецтехники приступили к устранению неполадок по району и по всей энергосистеме Витебской области.

"По состоянию на 9.00 возобновлена работа 10 воздушных линий электропередачи 10 кВ. Продолжается работа по восстановлению электроснабжения 75 трансформаторных подстанций и 57 населенных пунктов", - уточнили в "Витебскэнерго".

Энергетики переведены на усиленный режим работы. Оперативные службы контролируют ситуацию.-0-